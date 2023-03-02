Вашингтон готовит провокацию на территории США или страны-члена НАТО, чтобы официально начать войну с Россией. Атаку проведут под чужим флагом, чтобы «раздуть эмоции», заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

По его мнению, власти уже готовят население к открытому конфликту с Москвой и Пекином. Штаты вложили в киевский режим слишком много средств, чтобы допустить его поражение в конфликте с Россией.

«Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», – написал Дрейвен на своей странице в сервисе микроблогов.

Ветеран призвал американцев «проснуться» и «услышать барабаны войны».

Минобороны РФ предупредило, что США планируют организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ и возложить вину за это на Россию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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