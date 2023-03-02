В посольстве РФ ответили США на заявление о крови на руках Лаврова

Посольство РФ в Аргентине призвало американских коллег не переходить на личности. Так в дипмиссии прокомментировали заявление американского посла Марка Стэнли о нежелательности визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Аргентину.

Ряд местных СМИ процитировал Стэнли, который заявил, что возможному визиту российского министра в Аргентине «не были бы рады, поскольку у него руки в крови».

«Если эти высказывания действительно имели место, то хотели бы подчеркнуть, что переход на личности в международных отношениях считается дурным тоном. К подобным приёмам прибегают, когда иные аргументы отсутствуют», – отметили в российской дипмиссии. Комментарий опубликован в телеграм-канале МИД РФ.

Дипломаты призвали американских коллег посмотреть на свои руки и вспомнить, сколько раз США приносили хаос в разные уголки планеты.

«У кого уж руки в крови, так это у самих американцев. После окончания холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, разрушив государственность и ввергнув в хаос многие страны практически во всех регионах планеты. Исходим из того, что Аргентина способна сама, без инструкций извне, разобраться, как ей выстраивать свою внешнюю политику», – подчеркнули в посольстве.

В Госдуме РФ призвали МИД действовать решительно и проводить более принципиальную политику в отношении других государств, которые «хамят» России.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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