«Они хамят, а мы молчим»: в Госдуме оценили работу МИД РФ

Министерству иностранных дел России стоило бы вести более принципиальную политику в отношении соседних государств – вплоть до денонсации двухсторонних соглашений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев перед «правительственным часом» главы МИД РФ Сергея Лаврова в нижней палате парламента. По мнению политика, нынешних контрсанкций против Запада недостаточно.

«Среди вопросов, в которых стоило МИДу более предметно работать, это вопросы более принципиального подхода к нашим соседям… Больше всего инициаторов санкций – это прибалтийские так называемые государства, которых Петр Первый по известному договору выкупил вместе курами, коровами и всем прочим еще после Северной войны (1700-1721 гг). Ну, вы видите – они хамят, а наш МИД молчит. Второй вопрос. Посмотрите, есть договор аренды Сайменского канала… Если мы разорвем этот договор, Финляндия останется без транспортного водного коридора в Финский залив. Они хамят, а мы молчим», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание еще на два соглашения, которые, по его оценке, необходимо денонсировать. «В 10-м году Россия ратифицировала с подачи МИДа соглашение о разграничении морских территорий в Баренцевом море с Норвегией, по которым, по нашему мнению, подарила 176 тысяч квадратных километров как раз с рыбным нерестом и пятью нефтяными месторождениями, что, по мнению многих экспертов, является ущербным для России. Норвегия, если верить известному американскому журналисту участвовала в подрыве вместе с Америкой наших нефтепроводов «Северного потока». Ну, наверное реакция должна быть МИДа. Тем более, мы уже на палате поднимали вопрос о необходимости денонсации этого соглашения», – отметил депутат.

«Есть еще одно соглашение между СССР и США о разграничении водных территорий Берингова пролива, где также отданы очень серьезные участки моря, который можно указом президента отменить. Но по данной тематике тоже нет никаких инициатив», – констатировал Коломейцев.

При этом, как считает парламентарий, существует целый ряд внутренних решений, которые работают против России. «Вот вчера 17 вопросом пытались скрыть, скажем там, серьезные недоработки при формировании бюджета и умыкание наших средств. У меня есть письменный ответ, у нас только по законам об избежании двойного налогообложения ежегодно 5,2 трлн уходит только дивидендами в 84 страны. БОльшая часть из них как раз уходит – куда? В Нидерланды, которые тоже, как и Прибалтика, являются одной из стран, которые регулярно инициируют всякие антироссийские шабаши. Ну, почему нам взять и денонсировать все эти вопросы? И конечно же мы глубоко уверены, что России необходимо выйти из всех договоров, которые нам, кроме вреда, ничего не дают», – заявил он.

«Обратите внимание: американцы и британцы являются самыми первыми и главными инициаторами всех санкций. Ну, почему против них Россией введено санкций в два раза меньше, чем они против нас? Они стреляют ракетами из титана, который мы им поставляем. Они поставляют вооружение, сделанное из нашего металла. Их танки и БТРы ездят на ГСМ, которые поставляют нефтеперерабатывающие заводы Бургаса в Румынии. Ну, наверное, это ж не совсем военный подход», – подчеркнул Коломейцев.

Сегодня в нижней палате парламента на «правительственном часе» выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который заявил, что Вашингтон и его европейские союзники дошли до точки невозврата в своих усилиях создать на Украине антироссийский плацдарм. Запад длительное время проводил подобную политику и теперь открыто в этом признался, констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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