Лавров: западные делегации превратили работу G20 в «балаган»

Делегации ряда западных стран превратили в «балаган» заседание Совета глав МИД стран «Группы двадцати», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам заседания российский министр сообщил, что участникам не удалось согласовать декларацию. И все из-за поведения западных дипломатов.

«Наши западные коллеги добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему вокруг ситуации на Украине, которую они подают по соусом так называемой российской агрессии. Дискуссия со стороны делегация стран «Большой семерки» сбивалась на эмоциональные заявления. И все это в ущерб обсуждению проблем, которые реально стояли на повестке дня», – сказал Лавров.

Он добавил, что манеры западных коллег «сильно сдали». Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Министр Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретились на заседании Совета глав МИД G20 в Дели впервые с лета 2022 года. Москва и Вашингтон подтвердили, что главы дипведомств не договаривались о встрече один на один.

Дели, Наталья Рязанова

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