Турция может отказаться от покупки F-16 в пользу российских истребителей

Турция может отказаться от закупки американских военных самолетов F-16 и вместо этого рассмотреть приобретение в том числе российских истребителей. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

По его мнению, после землетрясений в стране власти Турции «откажутся от запроса на F-16», потому что его стоимость составляет $20 млрд, передает РИА «Новости». Он счел ошибкой запрос Анкары о покупке американских истребителей F-16, которые американский конгресс до сих пор отказывается предоставить «под каким-то предлогом». Более того, указал политик, F-16 уже «устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами».

Как отметил Эрхан, в качестве замены F-16 есть такие варианты как, например, китайский самолет, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter.

Ранее, в феврале турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция найдет альтернативу американским F-16, если Вашингтон откажется продавать их Анкаре.

До этого группа американских сенаторов призвала президента США Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Турция выразила желание закупить F-16 осенью 2021 года. Это произошло после того, как Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за того, что она приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Напомним, 20 февраля этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорый возврат переданных США $1,4 млрд за F-35.

Анкара, Наталья Петрова

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