США и Великобритания выступили против встречи Путина и Зеленского

США и Великобритания выступили против усилий турецких властей по организации встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Он подтвердил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. Он решительно настроен стать посредником для прекращения огня в украинском конфликте.

«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире. Думаю, президент способен найти методы для организации их встречи. Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня», – сказал Эрхан в беседе с РИА Новости.

Политик добавил, что Турция намерена помочь России и Украине достичь компромисса.

Источники в правительствах ФРГ и США допустили, что при дальнейшем поражении киевского режима на огневых позициях западные страны к осени усадят Зеленского за стол переговоров.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»