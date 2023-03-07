«Увеличились более чем на 40%»: Шойгу раскрыл февральские потери ВСУ

Потери украинских войск в феврале этого года составили свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 7 марта. По его словам, потери ВСУ выросли более чем на 40% по сравнению с январем. Напомним, месяц назад Шойгу заявлял, что январские военные потери Украины составили более 6,5 тыс. человек.

Как отметил министр обороны, страны НАТО в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения украинских военных, однако эта поддержка «не приводит к успехам украинских войск на поле боя». Наоборот, подчеркнул Шойгу, наблюдается «значительный рост потерь среди личного состава ВСУ».

«Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», – сказал министр обороны. Шойгу в связи с этим отметил, что удивлен «безразличием к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

«В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей. Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции», – отметил глава Минобороны.

Шойгу в ходе совещания также коснулся ситуации в зоне СВО. По его словам, «продолжается освобождение Артемовска». Министр назвал этот город «важным узлом обороны украинских войск на Донбассе» и его освобождение «позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

Глава Минобороны также сообщил, что в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях взяты под контроль населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Москва, Наталья Петрова

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