Первые системы Patriot прибыли на Украину – министр обороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии на Украину первых американских систем противовоздушной обороны Patriot.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard доставлены на Украину», – сообщил глава польского Минобороны в интервью испанской газете La Razón.

Блащак также заявил, что Варшава уже передала Киеву вооружений на сумму свыше 2,2 миллиарда евро.

Кроме того, он высказался на тему поставок Украине боевых самолетов. По его словам, решение по этому вопросу необходимо принимать «на более широком союзническом уровне».

Напомним, в конце декабря США заявили о выделении Украине нового пакет авоенной помощи в объеме $1,85 млрд, в который войдут комплексы противовоздушной обороны ПВО Patriot. По информации Пентагона, в январе украинские военные начали освоение ЗРК Patriot на базе в штате Оклахома.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о поставке Patriot на Украину, заявил, что российские военные справятся с американским вооружением. «Американская система Patriot старая и не работает так хорошо, как наша С-300. Пусть США их поставят Украине – мы их пощелкаем», – сказал глава государства.

Москва, Наталья Петрова

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