СМИ: Пентагон будет возить украинских боевиков в Штаты на тренировки с комплексами Patriot

Пентагон прорабатывает вопрос обучения украинских военных на американской военной базе в штате Оклахома. Там установлены тренажеры работы с комплексами Patriot, которые Вашингтон согласился передать Киеву, пишет Politico со ссылкой на чиновников Минобороны США.

Издание отмечает, что комплексы настолько сложны, что на обучение работе с ними нужно длительное время. Обычно для обслуживания одной батареи нужно 90 человек, а их обучение займет несколько месяцев. МО США предупредило, что Киев не получит Patriot, пока нужное число военных не пройдет обучение полностью.

До этого Пентагон обучал украинских военных на территории Европы. Но чиновники признали, что доставка в одну из европейских стран инструкторов и тренажеров может столкнуться с логистическими трудностями. На территории Штатов для обучения лучше всего подходит база Сухопутных войск ВС США Форт-Силл.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США одобрили новый пакет военной помощи для Украины в объеме $1,85 млрд. в него войдут комплексы противовоздушной обороны ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что российские вооруженные силы справятся с американским вооружением. «Американская система Patriot старая и не работает так хорошо, как наша С-300. Пусть США их поставят Украине – мы их пощёлкаем».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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