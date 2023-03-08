Москалькова заявила об отказе Киева вернуть 70 своих пленных солдат

Киевские власти отказались обменять 70 своих пленных солдат на россиян, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Обмен совершен накануне. Предварительно Киев и Москва договорились вернуть по 160 пленных военнослужащих. Фактически обмен прошел по формуле 90 на 90. Омбудсмен отметила, что число возвращенных пленных изменилось по инициативе украинской стороны.

Москалькова опубликовала в своем телеграм-канале имена всех пленных, которых Киев решил оставить на российской территории.

«Вместо ранее достигнутой договоренности «160 на 160», украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», – написала омбудсмен.

В перечне только мужские имена. Самому младшему из списка 22 года, самому старшему – 58 лет.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что родственники украинских пленных зачастую просят Россию не возвращать их на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»