Сенатор Клишас предупредил о попытке США и ЕС устроить переворот в Грузии

США и ЕС пытаются провести государственный переворот в Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах, предупредил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он отметил, что попытки установить нужный Западу режим в Грузии активизировались, как только Тбилиси решил разобраться, «что происходит с иностранным финансированием многочисленных неправительственных организаций».

«США и ЕС, которые на своей территории жёстко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот. Парламент в Тбилиси штурмуют банды с зажигательными бутылками, а США и ЕС твердят мантру, что власти должны вести себя сдержанно», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что американские власти забыли о сдержанности во время штурма Кипитолия, когда одного человека застрелили. Он напомнил Западу, что власть меняется в результате выборов, а не «в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами».

Протесты против принятия законопроекта об иноагентах среди СМИ и НКО начались 7 марта. США и ЕС пригрозили Грузии ухудшением отношений в случае одобрения законопроекта. Утром 9 марта законопроект об иноагентах был отозван из грузинского парламента, сообщил Sputnik Грузия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»