В ЕП задумались о компенсации ущерба от подрыва «Северных потоков»

Итальянский депутат Европарламента Пьерникола Педичини поднял вопрос о компенсации ущерба от повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» осенью 2022 года.

Европарламентарий напомнил о результатах расследования американского журналиста Сеймура Херша. Его итогом стали выводы о причастности США и Норвегии к диверсии, которая повредили обе нитки «Северного потока» и одну нитку «Северного потока-2».

«Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсацию причинённого гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность?» – цитирует Педичини RT.

Он также запросил у ЕК данные об экономических и экологических последствиях подрыва газопроводов и влиянии этих последствий и взлетевших цен на газ на жителей Европы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза предупредил, что стоящие за диверсией на «Северном потоке» страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия не станет замалчивать вопрос компенсации ущерба. Парламент попросил «Газпром» оценить повреждения газопровода и ремонт, а также включить в расчет упущенную выгоду.

Брюссель, Наталья Рязанова

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