Парламент Грузии отклонил законопроект об иноагентах

Парламент Грузии во втором чтении не принял законопроект об иноагентах. Авторы инициативы на основе американской версии закона попросили отозвать законопроект.

«Один за, 35 против. Решение не принято», – сказал спикер парламента Шалва Папуашвили после голосования. Трансляция заседания шла на сайте законодательного органа.

Спикер добавил, что авторы решили отозвать американскую версию законопроекта и их просьбу удовлетворили.

Инициатива об иностранных агентах влияния стала поводом для акций протеста, начавшихся 7 марта в Тбилиси. Митингующие выступили против создания реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. В дальнейшем протестующие потребовали отставки правительства.

Несмотря на то, что в основу инициативы легла американская версия закона об иноагентах, официальные лица США и Евросоюза высказались резко против принятия этого законопроекта и поддержали протестующих. Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что законопроект угрожает отношениям Грузии со странами Запада.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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