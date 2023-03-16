Запад потребовал от Африки прекратить сотрудничество с Россией – МИД РФ

Официальные лица США, Канады и стран Европы пытаются остановить сотрудничество стран Африки с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Запад пустил в ход шантаж, угрозы и прямые требования в преддверии второго саммита «Россия-Африка».

«Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти. Делегации чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее посол Озеров отмечал, что Россия выступает за равноправное партнерство со странами Африки. На втором саммите «Россия-Африка» ожидается принятие совместного плана действий для обеспечения такого партнерства.

Спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва накануне сообщил, что в странах Африки растет сопротивление диктату Запада. Он отметил, что мировая экономика становится все более разветвленной, новые и новые финансовые и технологические центры появляются за пределами западного мира, поэтому становится прощу бороться с санкциями.

«Африканские страны сейчас заинтересованы в том, чтобы развиваться без диктата Запада, и сейчас очень много сопротивления Америке. Африканцы сейчас осознают, что у них в стране сосредоточено большинство ресурсов, и западные страны завидуют, хотят отобрать их, как они всегда это делали в колониальную эпоху», – сказал политик.

Москва, Наталья Рязанова

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