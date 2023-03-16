СМИ заявили о гражданской войне среди республиканцев из-за помощи Украине

Все больше республиканцев отрицательно относятся к дальнейшей поддержке киевского режима из бюджета США. Внутри партии началась «гражданская война», пишет The Washington Post.

Опросы показывают, что избиратели-республиканцы все более прохладно относятся к продолжению помощи Украине. Все больше сторонников партии как на уровне граждан, так и на уровне политиков требуют уделять больше внимания внутренним проблемам Штатов.

«Это продолжающаяся гражданская война, и я думаю, что реалисты и те из нас, кто верит в более сдержанную внешнюю политику, имеют импульс», – цитирует издание вице-президента Центра обновления Америки Дэн Колдуэлл.

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин предупредила об угрозе гражданской войны в обществе из-за различия взглядом на то, как следует тратить бюджет. По мнению политика, Вашингтон полностью оторван от мира обычных американцев.

Ранее The Guardian узнала, что «безвозмездная помощь» Киеву принесла миллионы долларов некоторым чиновникам в Вашингтоне. Продвижение военной помощи для Украины помогло заработать на подрядах для Пентагона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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