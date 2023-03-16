Посол РФ назвал вбросом данные о поддержке Индией потолка цен на нефть

Посол России в Индии Денис Алипов назвал недостоверной информацию о том, что Индия согласилась придерживаться установленного Западом потолка цен на российскую нефть. По его словам, подобные вбросы появляются регулярно.

«Что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма вообще», – сказал Алипов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что Индия, закупая сырье у России, «исходит из своих собственных потребностей, а не желания чего-то Соединенных Штатов».

При этом посол отказался раскрывать цену, по которой Нью-Дели приобретает нефть у Москвы, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, раскрытие такой информации «навредило бы и России, и Индии».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Индии не будут нарушать западные санкции в отношении России, включая ценовой потолок на российскую нефть. Отмечалось, что решение было принято после консультаций со странами G7 в кулуарах недавней встречи «Большой двадцатки». Однако позже источник Reuters в министерстве нефти Индии опроверг присоединение Индии к ограничениям.

Москва, Наталья Петрова

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