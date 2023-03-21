МИД РФ назвал США, ФРГ, Францию и Великобританию прямыми участниками конфликта с Россией

США, ФРГ, Великобритания и Франция сами стали участниками конфликта с Россией на Украине, заявили в МИД РФ. Эти страны не могут быть посредниками в мирном урегулировании, поскольку потакали саботажу Минских соглашений, поставляют Киеву оружие и разведданые.

Напомним, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил «запустить мирный процесс» с помощью контактной группы, куда вошли бы представители США, ФРГ, Великобритании и Франции.

«Официально нам об этой инициативе ничего не известно. Идея Ишингера вызывает вопросы, потому что упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – приводит комментарий министерства РИА Новости.

В МИД РФ напомнили, что эти страны дискредитировали себя, когда поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве и потакали саботажу Минских соглашений. Они же отправляют на Украину оружие и наемников, обучают солдат ВСУ и делятся с Киевом разведданными. Кроме того, Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж ужесточили санкционный режим в отношении Москвы, шантажом пытаются лишить ее союзников.

В министерстве подчеркнули, что урегулирование конфликта должно начаться с прекращения огня и поставок западного вооружения на Украину. Для всеобъемлющего разрешения ситуации должны быть признаны новые регионы РФ, а активы разморожены. Также требуется демилитаризация и денацификация Украины, подтверждение ее нейтрального и внеблокового статуса, а также восстановление прав национальных меньшинств и статуса русского языка.

«К сожалению, ничего подобного страны Запада, претендующие на роль посредников, не предлагают», – добавили в МИД РФ.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН усомнился, что организация может выступать посредником в урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что ООН уже заняла критическую позицию по отношению к России.

Москва, Наталья Рязанова

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