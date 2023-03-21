Си Цзиньпин предложил Путину и Мишустину посетить Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустила посетить Китай в этом году. Глава российского правительства уже принял приглашение, сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин рассказал, что во время неформальной встречи с Путиным предложил ему приехать на форум в рамках «Одного пояса – одного пути». Председатель КНР отметил, что российский президент принимал участие в форуме оба раза, что он проходил в Китае. По его словам, инициатива «Один пояс – один путь» является «важной сферой сотрудничества в контактах Китая и России».

Приглашение Мишустину постаупило с целью налаживания более тесных связей между правительствами двух стран.

«Приглашаю вас как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы вы установили тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном», – сказал китайский лидер. Мишустил ответил согласием.

Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в Кремле. После длившейся 4,5 часа встречи Путин вышле проводить китайского коллегу. На 21 марта намечена официальная встреча президента РФ и председателя КНР.

Москва, Наталья Рязанова

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