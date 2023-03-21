МИД РФ заявил протест поверенному в делах Канады из-за желания «сменить режим» в России

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады в РФ Брайана Эбеля из-за высказываний канадского министра иностранных дел. Канадскому дипломату заявили протест и предупредили о контрмерах на любые действия в русле конфронтации с Россией, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Напомним, глава МИД Канады Мелани Жоли назвала смену режима в России главной целью введения санкций. По ее словам, экономические, политические и дипломатические ограничения должны повлиять на общество и создать «перспективы для смены режима».

20 марта Эбеля вызвали в МИД РФ, где напомнили, что подобные высказывания идут вразрез с обязательствами Канады как государства-участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Заявлен решительный протест по поводу заявления министра Джоли. Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады по Венской конвенции 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права», – говорится в заявлени российского министерства.

В дипведомстве предупредили: если Канада предпримет дальнейшие шаги в контексте заявленного курса на конфронтацию с Россией, российская сторона предпримет «соответствующие контрмеры».

«Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений», – добавили в МИД РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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