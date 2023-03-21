ЕС анонсировал работу над 11-м пакетом санкций против России

Ряд европейских стран предложил возобновить обсуждение санкций против России и начать прорабатывать 11-й пакет ограничений. Они могут коснуться атомной энергетики, родственников бизнесменов, уже включенных в черный список, пишет EUobserver.

Европейские политики сошлись во мнении, что Украине понадобиться не только поддержка в виде поставок снарядов. Некоторые высказались за начало разработки нового пакета антироссийских санкций.

Эстония предложила расширить вторичные санкции в отношении тех, кто помогает России обходить уже введенные ограничения. В Финляндии считают наилучшим добавить в черный список больше родственников официальных лиц РФ и чиновников. Литва предложила ввести санкции в отношении правления и новых контрактов коркорпации Росатом.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что возможности ЕС по введению санкций против России почти истощены. Он призвал не придумывать новые ограничения, а сосредоточиться на увеличении финансовой и военной помощи Украине.

Запад ужесточил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. ЕС согласовал и ввел в действие 10 пакетов санкций против граждан и компаний из России.

Брюссель, Наталья Рязанова

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