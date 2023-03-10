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Пятница, 10 марта 2023, 15:15 мск

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Боррель заявил об исчерпании возможностей по введению санкций против России

Фото: twitter.com/Europarl_en

Возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций», – заявил дипломат в интервью изданию Euractiv (перевод РИА «Новости»). По его словам, Европа «приближается к последним ступеням лестницы».

Боррель в связи с этим высказал мнение, что властям Евросоюза теперь необходимо акцентироваться на увеличении финансовой и военной помощи Украине.

Напомним, Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 87 граждан РФ, в том числе, депутатов Госдумы, сенаторов, чиновников и журналистов, а также 34 предприятия. Под санкции также попали «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк». Кроме того, Брюссель ввел новые ограничения на импорт и экспорт.

Предполагалось, что новые рестрикции вступят в силу 24 февраля – в годовщину начала СВО, но страны ЕС не смогли оперативно согласовать санкционные списки.

По мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, десятый пакет санкций против России может стать последним из-за существенных разногласий в ЕС.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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