Боррель заявил об исчерпании возможностей по введению санкций против России

Возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Не так много осталось, что можно сделать, в вопросе санкций», – заявил дипломат в интервью изданию Euractiv (перевод РИА «Новости»). По его словам, Европа «приближается к последним ступеням лестницы».
Боррель в связи с этим высказал мнение, что властям Евросоюза теперь необходимо акцентироваться на увеличении финансовой и военной помощи Украине.
Напомним, Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 87 граждан РФ, в том числе, депутатов Госдумы, сенаторов, чиновников и журналистов, а также 34 предприятия. Под санкции также попали «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк». Кроме того, Брюссель ввел новые ограничения на импорт и экспорт.
Предполагалось, что новые рестрикции вступят в силу 24 февраля – в годовщину начала СВО, но страны ЕС не смогли оперативно согласовать санкционные списки.
По мнению депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, десятый пакет санкций против России может стать последним из-за существенных разногласий в ЕС.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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