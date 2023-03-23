Медведев намерен «взбодрить» директоров оборонных заводов телеграммами Сталина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что хочет «взбодрить» руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. Об этом он в интервью ведущим российским СМИ.

Политик рассказал журналистам, что недавно ознакомился с содержанием телеграмм и считает их достойными того, чтобы о них знали. По словам Медведева, в документах затрагиваются вопросы оборонно-промышленного комплекса.

«Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – сказал зампред Совбеза РФ (цитата по РИА «Новости»).

Медведев также сообщил, что российский ВПК «раскочегарился», большинство предприятий работают в три смены. «Работает, что называется, с колес – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – отметил политик. По его словам, Россия «выпускает очень достойные виды вооружений, военной и специальной техники и средств поражения».

Зампред Совбеза РФ в очередной раз опроверг заявления о нехватке вооружений в российских войсках. «Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделали», – сказал Медведев. «Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам, – вот вам и ответ», – добавил он.

Напомним, в январе Медведев создал рабочую группу по контролю за производством вооружений, военной, спецтехники и средств поражения. Он потребовал от предприятий ОПК «максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срывов сроков». «В случае необходимости мы будем вынуждены применять новые меры уголовного наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Москва, Наталья Петрова

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