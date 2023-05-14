Эрдоган оценил ход президентских и парламентских выборов в Турции

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции проходят без каких-либо проблем. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я с утра слежу за процессом, министр внутренних дел сообщил мне, что на данный момент голосование идет без каких-либо проблем и происшествий», – сказал Эрдоган (цитата по РИА «Новости»).

Сообщается, что президент Турции проголосовал на избирательном участке в стамбульском районе Ускюдар.

Стоит отметить, что основным оппонентом Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов, если ни один политик не наберет 50% голосов поддержки, пройдет 28 мая.

На места в парламенте претендуют 24 политические партии и 151 самовыдвиженец.

Ожидается, что окончательные результаты выборов будут опубликованы в предстоящую пятницу, 19 мая.

Анкара, Светлана Антонова

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