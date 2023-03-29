Россия надеется на осознание НАТО ситуации с размещением ТЯО

Россия надеется, что НАТО поймет серьезность ситуации с размещением тактического ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Вашингтон объявил, что будет соблюдать все положения ДСНВ, но уже успел расширить список своих нарушений.

Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация с размещением ядерных вооружений в Европе стала причиной договора России и Беларуси.

«План есть, будут созданы необходимые хранилища. Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, а самое главное, теми политиками и руководителями ведущих натовских стран, которые претендуют на руководство миром по тем канонам, которые они сами для себя сформулировали», – сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия приостановила выполнение всех положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. США не вышли из договора, но уже нарушили его положения: не передали полугодовые данные о наличии вооружений. При этом, Вашингтон объявил о готовности выполнять все положений соглашения.

«Мы приостановили передачу осуществлявшихся в соответствии с требованиями договора обмена данными о наличиях СНВ. США объявили, что в отсутствие подтверждения готовности РФ осуществить передачу подобных данных Вашингтону, они тоже воздержатся от данного шага. Для того, чтобы они могли воздержаться от этой передачи, им нужно было бы либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие», – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Пока своими действиями США «расширили список собственных нарушений договора», но это «не удивляет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неадекватной реакцию Запада относительно российско-белорусского взаимодействия в ядерной сфере. Она отметила, что США разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. А полный отказ от использования ТЯО заменили концепцией «ограниченных сценариев» его использования.

Москва, Наталья Рязанова

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