В ЕП признали, что 70% европейцев не поддержали санкции против России

Более 70% опрошенных европейцев выступили за скорейшее достижение мира в конфликте на Украине, но не за усиление антироссийских санкций, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Он признал, что настроение европейцев были известны уже летом 2022 года благодаря опросу Европейского совета по международным отношениям. «Более 70% граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», – написал депутат на своей странице в сервисе микроблогов.

Уоллес назвал ее «дурацкой» гибридную войну против России, которую продвигают США и НАТО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Запад начал готовить антироссийские санкции на случай конфликта на Украине в декабре 2021 года. При этом, даже в Пентагоне признали, что весь мир настроен на сотрудничество с Россией, кроме США и их союзников в Европе. В министерстве отметили, что российская экономика должна «лежать в руинах, однако там все идет как по маслу».

Брюссель, Наталья Рязанова

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