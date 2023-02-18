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Суббота, 18 февраля 2023, 15:08 мск

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Санкции против России начали готовить за два месяца до СВО – признание фон дер Ляйен

Фото: twitter.com/vonderleyen

Антироссийские санкции на случай конфликта на Украине Евросоюз и США начали разрабатывать еще до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. При этом, по ее словам, страны Запада надеялись, что рестрикции применять не придется.

Глава Еврокомиссии также отметила, что более года назад США начали публиковать свои разведывательные данные о российских войсках и заявляли, что Россия «готовит нападение на Украину». «Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться», – сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК в своем выступлении высказалась за усиление давления на Россию и расширение поставок вооружений Украине, призвав мобилизовать европейскую промышленность, используя для этого Европейский фонд мира.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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