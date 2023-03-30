Призывников не будут направлять на службу в новые регионы – депутат Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в армию в ходе нынешней весенней призывной кампании не направят служить в новые российские регионы. По его словам, призыва в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях этой весной не будет.

«В новых субъектах РФ – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», – цитирует Картаполова «Интерфакс».

Весенний призыв на срочную службу, как ожидается, начнется с 1 апреля.

Картаполов также сообщил, что на весеннем призыве никак не отразится планируемое в России поэтапное повышение призывного возраста.

По его словам, законопроект об изменении возраста призывников не сможет быть реализован в ходе весеннего призыва. Этот призыв пройдет по действующим нормам и правилам, и «никому переживать не надо», – подчеркнул парламентарий.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 13 марта. Документ направили в рассылку в регионы, отзывы должны быть предоставлены до 15 апреля, рассказал депутат. По его словам, проект закона планируется рассмотреть в Госдуме после 17 апреля. «Скорее всего, он будет принят в весеннюю сессию», – сказал депутат.

Москва, Наталья Петрова

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