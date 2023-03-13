В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18-27 до 21-30 лет. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов и зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года. Согласно законопроекту, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет.

При этом желающие смогут пойти на срочную службу с 18 лет после 1 января 2024 года, несмотря на повышение призывного возраста. Для этого нужно будет подать заявление в призывную комиссию муниципального образования.

Граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва на военную службу по действующему сейчас законодательству, смогут ими воспользоваться до истечения срока их действия или до исчезновения оснований.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение призывного возраста позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва» в период учебного процесса.

Кроме того, нововведения позволят сократить финансовые обязательства федерального бюджета на проведение медицинского освидетельствования призывников на сумму свыше 639 млн. рублей в год.

«Вместе с тем, предлагаемая норма приведет к сокращению количества граждан, которых можно призвать на военную службу и направить на укомплектование войск (сил). Учитывая это, в качестве компенсации законопроектом предлагается также повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время до 27 лет)», – отмечается в документе.

При этом законопроект предусматривает, что граждане в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе, и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, могут пройти военную службу по призыву по желанию.

Добавим, что положения законопроекта коснутся также мужчин, которые до достижения 30 лет получили российский паспорт и встали на воинский учет, говорится в пояснительной записке.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии ведомства предложил предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва повысить до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин «концептуально» поддержал идею повышения призывного возраста для россиян, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В начале марта глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что законопроект о повышении призывного возраста планируется внести в Госдуму весной. Законодатели рассчитывают принять его в нынешнюю весеннюю сессию.

Москва, Наталья Петрова

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