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Четверг, 12 января 2023, 16:31 мск

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Путин поддержал идею повышения призывного возраста – Песков

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею повышения призывного возраста для россиян. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Концептуально идея, действительно, была поддержала главой государства, но детали, оформление – в качестве первоисточника следует воспринимать информацию от Министерства обороны», – цитирует представителя Кремля радио «Маяк».

Напомним, в конце декабря 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 до 21 года. А предельный возраст призыва повысить до 30 лет. С такой инициативой он выступил на расширенной коллегии ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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