Призывной возраст в России могут поднять осенью

Законопроект о повышении призывного возраста планируется внести в Госдуму весной, сообщил глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Если документ примут в весеннюю сессию, он вступит в силу уже предстоящей осенью, отметил сенатор.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», – рассказал Бондарев РИА «Новости».

Бондарев ожидает, что документ внесет правительство, поскольку с инициативой повышения призывного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, законопроект о повышении призывного возраста сейчас находится в работе. «Это работа <…> требует тщательного, комплексного подхода», – подчеркнул сенатор, добавив, что «до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно».

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в конце декабря прошлого года на расширенной коллегии ведомства предложил предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва повысить до 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин «концептуально» поддержал идею повышения призывного возраста для россиян, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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