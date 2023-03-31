Москалькова рассказала о попытке Киева сорвать обмен пленными

Киев пытается сорвать очередной обмен пленными, сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен обеспокоена, что украинская сторона прекратила попытки согласовать процедуру и списки пленных. Предыдущий контакт по этому вопросу состоялся в начале марта.

«Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

7 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 90 на 90. Предварительная договоренность была на обмен по 160 человек, но Киев отказался возвращать 70 своих граждан.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»