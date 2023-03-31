Россия вышлет эстонского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата сотрудника МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что эстонские власти решили выслать российского дипломата «без каких-либо оснований».

МИД России 31 марта вызвал временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамёльдер. Ей выразили протест на действия эстонских властей.

«Выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта «persona non grata» без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства РФ в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве», – говорится в заявлении МИД РФ.

Эстонский дипломат должен будет покинуть Россию в те же сроки, какие установлены эстонской стороной для отъезда россиянина. В МИДе также предупредили Ванамёльдер, что примут и другие ответные меры на «настойчивую провокационную деятельность» эстонских властей против России.

«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», – заявили в российском министерстве.

МИД Эстонии предупредил, что российский дипломат должен покинуть эстонскую территорию до 29 марта. Поводом для высылки якобы стало распространение пропаганды о позиции России в СВО и расколе эстонского общества.

Москва, Наталья Рязанова

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