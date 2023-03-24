Эстония выдворяет еще одного российского дипломата

МИД Эстонии высылает еще одного российского дипломата. Сотрудник посольства России должен будет покинуть Эстонию до 29 марта.
«Сегодня, 24 марта, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России и вручил дипломатическую ноту о том, что сотрудник с дипломатическим статусом посольства России объявлен персоной нон грата», – заявили в министерстве.
В сообщении МИД прибалтийской республики говорится, что деятельность российского дипломата в Эстонии нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Сотрудника посольства РФ обвинили в «подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и расколе эстонского общества».
В российском МИД уже заявили, что Москва ответит на решение Эстонии о высылке российского дипломата, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе этого года Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу Эстонии в России Маргусу Лайдре было предписано покинуть Россию. Решение принято в ответ на «новый недружественный шаг» Таллина «по радикальному сокращению численного состава российского посольства» в Эстонии, сообщал МИД РФ. На Смоленской площади заявили, что Эстония возвела русофобию в ранг государственной политики.
Таллин 11 января потребовал сократить дипмиссию России до восьми человек в срок до 1 февраля. Эстонский МИД заявил, что таким образом добивается паритета в численности посольских сотрудников в столицах двух стран.
В октябре прошлого года эстонский парламент объявил Россию страной – «спонсором терроризма» и поддержал требование Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Таллин, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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