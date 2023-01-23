Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией и высылает ее посла

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Послу Эстонии в России Маргусу Лайдре предписано покинуть Россию 7 февраля. Решение принято в ответ на «новый недружественный шаг» Таллина «по радикальному сокращению численного состава российского посольства» в Эстонии.

Как отметили в МИД РФ, в понедельник, 23 января, эстонского посла вызвали в российское ведомство, где ему был заявлен «решительный протест в связи с действиями эстонских властей».

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах», – говорится в заявлении.

В российском МИД отметили, что руководство Эстонии последние годы «целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией». «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», – указали в ведомстве.

Напомним, власти Эстонии 11 января потребовали сократить дипмиссию России до восьми человек. Таллин потребовал от Москвы забрать «лишних» людей до 1 февраля. Эстонский МИД заявил, что таким образом добивается паритета в численности посольских сотрудников в столицах двух стран.

В октябре эстонский парламент объявил Россию страной – «спонсором терроризма» и поддержал требование Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН.

Москва, Наталья Петрова

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