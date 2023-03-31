ЕС отправит в Молдавию гражданскую миссию

Евросоюз запланировал на май отправку гражданской миссии в Молдавию для поддержки правительства. Миссия должна защитить Кишинев от «дестабилизирующей деятельности внешних субъектов», пишет EUobserver.

ЕС готовит «Миссию партнерства ЕС в Молдавии» (EUPM Moldova) для отправки в Кишинев 22 мая. Ее создадут по ускоренному процессу на два года для противодействия «дестабилизирующей деятельности внешних субъектов», имея в виду влияние России. Для нее наберут сотрудников со «особым опытом» в противодействии иностранному шпионажу.

Миссия будет нацелена на «повышение устойчивости безопасности Молдовы в области управления кризисами, к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству». ЕС ожидает «усиление гибридных угроз и манипулирования информацией» в преддверии саммита Европейского политического сообщества 1 июня, который пройдет в Молдавии.

США пообещали поддержку новому правительству Молдавии и «амбициозной программе реформ». В первый же месяц работы нового кабмина была утверждена замена государственного языка с молдавского на румынский.

Напомним, ЕС утвердил двухлетнюю гражданскую миссию в Армению. МИД РФ отметил, что ожидает обострения армяно-азербайджанского конфликта в связи с нахождением в Армении европейских специалистов. Поскольку они проводят конфронтационную политику, выгодную США.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»