МИД России опасается обострения карабахского конфликта в связи с новой миссией ЕС в Армении

Москва опасается обострения армяно-азербайджанского конфликта в связи с решение Совета ЕС об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. «Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии», – заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

«Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями», – подчеркивается в заявлении.

Как считает МИД России, попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

«Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации «на земле», – говорится в заявлении.

«Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении», – подчеркнул российский МИД.

Москва, Светлана Антонова

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