Украина ввела санкции против 33 граждан и 225 компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 33 физических и 225 юридических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Попавшим в черный список россиянам запретят выводить капитал за пределы Украины, передавать технологии, заморозят активы и права на интеллектуальную собственность – все сроком на 10 лет. Санкции для компаний из РФ будут действовать в течение того же срока.
Только для «Научно-производственного объединения «Електромашина» из Челябинска, «Бийского производственного объединения «Сибприбормаш», «Нижнеломовского электромеханического завода», «Славгородского завода радиоаппаратуры» ограничения установлены на пять лет. Им запретят выводить капитал и приватизировать объекты на территории Украины, а также ограничат транзит товаров через подконтрольные Киеву территории.
В январе Зеленский утвердил санкции против известных российских деятелей культуры, в числе которых оказались Никита Михалков и Евгений Петросян.
Киев, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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