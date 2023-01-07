Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил очередные санкции против известных российских деятелей культуры, в числе которых оказались Никита Михалков и Евгений Петросян.

Как следует из указа, который опубликован на официальном портале главы Украины, всего в «черном» списке 119 человек, большая часть из которых – артисты, музыканты и деятели культуры. Под санкции, среди прочих, попали Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Валерий Дидюля, Лариса Долина, Лолита Милявская, а также Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Пелагея Телегина, Михаил Шуфутинский, Анита Цой и Леонид Якубович.

Украинские санкции коснутся также гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян. В «черном списке» оказался писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов, а также экс-футболист Анатолий Тимощук.

Санкции предполагают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины.

Стоит отметить, что украинские власти регулярно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют, в том числе президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Киев, Светлана Антонова

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