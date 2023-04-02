Блинкен позвонил Лаврову обсудить задержание Гершковича

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщила пресс-служба российского МИД. Они обсудили задержание американского журналиста Эвана Гершковича и актуальные вопросы двустороннего характера.

В министерстве подчеркнули, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Лавров призвал Вашингтон в лице коллеги из США «уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ». И напомнил, что Гершковича взяли с поличным, когда он пытался получить сведения с гостайной, используя свой статус журналиста.

«В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США его дальнейшую судьбу определит суд. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – пояснили в МИД РФ.

Главы дипведомств двух стран также затронули «некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», добавили в министерстве.

Корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. ФСБ сообщила, что его подозревают в шпионаже в интересах правительства США. В Кремле подтвердили, что журналиста взяли с поличным при попытке получить секретные сведения.

Москва, Наталья Рязанова

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