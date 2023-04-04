Лавров: Евросоюз потерял Россию по своей вине

В результате собственных действий Евросоюз лишился партнерства с Россией. Теперь Москва рассматривает его как недружественное объединение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Страны ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», – сказал глава МИД в интервью «Аргументам и фактам».

Россия сделала выводы и готова при необходимости действовать жестко в ответ на враждебные шаги. Если ЕС откажется от враждебной политики, Россия рассмотрит его предложение «взаимоуважительного диалога». Но только если это будет в интересах страны, добавил Лавров.

31 марта президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России. В документе отмечена важность устранения рудиментов доминирования Запада в мировых делах и развития связей России с Китаем и Индией.

Москва, Наталья Рязанова

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