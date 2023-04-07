Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях с США

Правда восторжествует, и до этого в историческом плане осталось «недолго», пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о своем раннем высказывании по теме будущего отношений Москвы и Вашингтона.

Журналист отметил, что фраза министра «ждать осталось недолго» заставили мир «вздрогнуть».

«Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений. В историческом плане слово «недолго», может быть применимо к различным временным отрезкам, но в историческом плане точно недолго», – сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Трансляция велась на сайте российского МИД.

Ранее Лавров заверил, что вопрос о диалоге с США разрешится в скором времени. «По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они диалог какой-то возобновят. Посмотрим. Ждать недолго осталось», – сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин констатировал глубокий кризис в отношениях России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность.

Анкара, Наталья Рязанова

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