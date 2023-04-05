Путин констатировал глубокий кризис в отношениях России и США

Отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств.

Глава государства обратил внимание, в основе такой ситуации принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка, отметив, что поддержка Вашингтоном цветных революций привела к нынешнему украинскому кризису.

«Не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединёнными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – сказал Путин, обращаясь к послу США в РФ Линн Трейси.

При этом президент РФ подчеркнул, что «мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела».

«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», – заключил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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