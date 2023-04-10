Кремль назвал проведение парадов Победы прерогативой губернаторов

Военный парад в День Победы на Красной площади в Москве готовится и планируется к проведению. Проводить ли парады в регионах, будут решать губернаторы, исходя из требований обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий, комментируя отмену парадов 9 мая в ряде регионов.

«Это (проведение парадов. – прим. ред.) прерогатива глав регионов. Они принимают соответствующее решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада – он готовится, планируется», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что парад 9 мая в области проводиться не будет из соображений безопасности. На прошлой неделе об аналогичном решении объявили власти Белгородской области.

Москва, Наталья Петрова

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