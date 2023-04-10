В Курске вслед за Белгородом отменили парад в День Победы

В Курске не будут проводить парад Победы 9 мая из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 10 апреля.

Глава региона напомнил, что областной оперштаб на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры. «По решению с федеральными коллегами, обеспечивающими безопасность в Курской области, было принято решение военный парад 9 мая в Курской области не проводить», – сказал Старовойт.

О формате акции «Бессмертный полк» будет объявлено позже. «Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить», – сказал губернатор.

На прошлой неделе о решении отменить военный парад на 9 мая объявили власти Белгородской области.

Надо отметить, что в Курской, Белгородской и других приграничных регионах России из-за обстрелов со стороны украинских войск действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

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