В Курской области отменили массовые мероприятия на 9 Мая

В Курской области отказались от проведения массовых мероприятий на День Победы. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, оперативный штаб принял такое решение в целях безопасности. При этом губернатор предложил провести «Бессмертный полк» в новом формате.

«Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях», – написал Старовойт в своем Telegram.

«Кроме того, присылайте истории ветеранов в раздел «Бессмертный полк» сайта https://bitva.kursk.ru/people, посвященного Курской битве. Ресурс создан специально, чтобы все земляки могли больше узнать об этом сражении и подвигах солдат», – добавил он.

Глава региона напомнил, что ранее «с учетом приграничного положения» в регионе было принято решение отказаться от проведения парада на 9 мая и запуска салютов.

До этого в Кремле заявили, что решение о проведении парадов в регионах будут принимать губернаторы, исходя из требований обеспечения безопасности граждан.

Курск, Наталья Петрова

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