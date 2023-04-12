Великобритания расширила список антироссийских санкций

Британские власти расширили список лиц и организаций, которые попадают под экономические ограничения. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правительства Великобритании.

«Добавлено 11 новых позиций и внесено одно изменение в соответствии с режимом санкций в отношении России», – говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus.

Кроме того, ограничения были введены в отношении членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова.

В списке также оказалась жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Лондон, Зоя Осколкова

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