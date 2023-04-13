В МИД РФ заявили о росте рисков столкновения России и НАТО

Риски столкновения России и НАТО кратно выросли из-за увеличения линии соприкосновения, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Альянс превратил Балтию из самого спокойного региона в зону «повышенной военной активности».

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. После того, как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стал превращать последовательно этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности. Мы были очень обеспокоены развитием событий», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

Расшатывание безопасности началось в 2004 году с запуском патрулирования воздушного пространства стран альянса. Истребители стран НАТО перехватывали российские военные и гражданские самолеты над акваторией Балтийского моря. «Многие страны альянса» тоже были обеспокоены развитием ситуации, отметил замминистра.

Вступление Финляндии в НАТО будет «подпитывать милитаристские амбиции НАТО на Севере и в Арктической зоне».

«Это серьезное ухудшение региональной и общеевропейской безопасности», – добавил Грушко.

МИД РФ уже предупреждал, что Россия будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для купирования угроз национальной безопасности в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Конкретные шаги будут зависеть от размещения на финской территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

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