МИД пообещал ответные меры на вступление Финляндии в НАТО

Россия предпримет ответные военно-технические и иные меры в ответ на завершение вступления Финляндии в НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на официальном сайте МИД РФ.

«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений», – говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что в результате принятия Финляндии в Альянс линия соприкосновения с блоком увеличилась более чем в два раза, и это привело к кардинальному изменению ситуации в североевропейском регионе – «ранее одном из наиболее стабильных в мире».

«Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности, чем она отличалась в международных делах на протяжении десятилетий. Проводимая Хельсинки до этого политика военного неприсоединения долгое время служила финским национальным интересам, являлась одним из важных факторов обеспечения доверия в регионе Балтийского моря, на европейском континенте в целом. Теперь это – уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран-членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах», – отметили в МИД.

При этом в министерстве добавили, что произошедшее не может не отразиться негативно на российско-финляндских д отношениях.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Финляндия официально вступила в НАТО. Об этом он сказал во время церемонии, на которой глава МИД Финляндии страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы.

Москва, Андрей Дорофеев

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