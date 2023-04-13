Кулеба призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море во внутренние воды НАТО. Он также считает необходимой демилитаризацию моря, пишут «Известия».

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, в море НАТО. Мы также призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», – заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.

Украина настойчиво просится в НАТО и Евросоюз, но пока обе организации не предлагают Киеву место. В НАТО признались, что игнорируют заявку Украины на вступление в альянс. Киеву не предложат членство в ближайшем будущем, в том числе, из-за нехватки финансов на организацию его присоединения.

Киев, Наталья Рязанова

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