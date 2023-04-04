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Вторник, 4 апреля 2023, 12:15 мск

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«Мы просто игнорируем заявку»: НАТО не может предложить членство Украине

Фото: официальный сайт НАТО

НАТО не сможет предложить Украине членство в альянсе в ближайшем будущем. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на неназванных дипломатов.

«Письмо-заявка лежит на столе, но мы его просто игнорируем», – сказал один из собеседников издания.

Другой дипломат отметил, что Североатлантический блок не сможет предложить Киеву членство в ближайшее время. По его словам, НАТО сейчас может предложить только более тесные связи между альянсом и Украиной. При этом он отметил, что на сегодня альянс не способен финансировать присоединение Киева.

Как пишет Financial Times, позиция организации все больше раздражает киевские власти. Как заявил изданию замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига, Киев хочет получить «конкретные гарантии», а не просто услышать очередные слова об «открытых дверях».

«Я имею в виду надежные гарантии, <…> меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО», – пояснил чиновник (цитата по «Прайм»).

Во вторник, 4 апреля, в Брюсселе стартует двухдневная встреча глав МИД стран НАТО. В повестке заседания – обсуждение возможных альтернатив членства Украины в альянсе и финансовая поддержка страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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